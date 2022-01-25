В Ростове трамвайные пути обновят в три этапа, закупят около 100 составов

Собираются создать и реконструировать 122,8 км путей и 2 депо Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове в рамках модернизации трамвайной сети до 2025 года закупят и выпустят на линии 98 современных составов. Также в этот период собираются создать и реконструировать 122,8 км путей и 2 депо. Масштабное обновление планируют провести в три этапа, сообщил и.о. главы городского департамента транспорта Дмитрий Симков.

На первом этапе - с 2022 по 2023 годы - собираются привести в порядок рельсы на участке Чукотской до Центрального рынка.

Второй этап - с 2023 по 2024 год - проведут на Максима Горького от Буденновского до Театрального. Также работы будут вести на Крепостном от Закруткина до проспекта Сельмаш и на Привокзальной до Госпиталя ветеранов войн. Разработку проекта этого этапа должны завершить в мае 2023 года.

На третьем этапе - с 2024 до 2025 год - «будут заниматься строительством перспективных направлений». Соглашения собираются заключать с апреля по июнь 2022 года.

Дмитрий Симков напомнил, что создание сети легкорельсового транспорта одобрила правительственная комиссия по региональному развитию в России. Предполагается концессионный договор. Общий объем инвестиций - 51 млрд рублей, из этих денег 35 млрд - внебюджетные средства, еще 15 млрд рублей - инфраструктурный кредит.

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