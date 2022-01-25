Губернатор провел в Таганроге масштабную проверку

Глава региона проехал по маршруту трамвая №2. Фото: сайт правительства РО.

В Ростовской области Василий Голубев совершил рабочую поездку по Таганрогу. Глава региона осмотрел набережную, оценил ход обновления трамвайных путей, а также посетил два медучреждения. О поездке сообщает сайт донского правительства.

Так, первой точкой маршрута стала Пушкинская набережная. Василий Голубев подчеркнул, что следует ускорить развитие этого объекта, требуется отдельная дорожная карта.

Что касается обновления трамвайных путей, то речь в этот раз говорили о направлении, по которому курсируют составы №2. К этому моменту старые пути уже успели демонтировать, сейчас как раз ведут укладку новых. Также местные власти собираются приобрести современные вагоны. Все работы на этом этапе подрядчик должен завершить весной 2022 года.

- Определенный прогресс есть. Сроки создания инфраструктуры и поставок новых вагонов должны быть соблюдены. Наша задача - не снижать темпов и выполнять все ранее принятые решения. Необходимы обязательная синхронизация, точный анализ задач и намеченных планов, - подчеркнул Василий Голубев.

Свою поездку губернатор завершил после посещения педиатрического отделения №4 и консультативно-диагностического отделения детской поликлиники №2. Руководители больниц рассказали гостю об общем состоянии зданий и показали медицинское оборудование.

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