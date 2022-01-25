Василий Голубев выступил против сноса исторических зданий в Ростове

Тему сохранения зданий Василий Голубев поднял во время встречи с Алексеем Логвиненко. Фото: сайт правительства РО.

В Ростовской области Василий Голубев посоветовал сити-менеджеру Алексею Логвиненко не торопиться со сносом исторических зданий. По словам губернатора, городские власти должны тщательно подходить к мерам по восстановлению исторической застройки, сообщает сайт донского правительства.

- Работа должна быть системной. Объектам культурного наследия в Ростове-на-Дону следует дать новую жизнь, - порекомендовал Василий Голубев.

Также глава региона поставил задачу до конца года разработать правила обновления внешнего вида старинных построек. В будущем эти наработки могут распространить и в других районах города.

Тему сохранения зданий Василий Голубев поднял во время встречи с Алексеем Логвиненко. Сити-менеджер отчитался о том, что сейчас делают в историческом центре, а также показал несколько объектов культурного наследия, которые сейчас находятся на реконструкции.

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