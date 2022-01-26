Два авиарейса, следовавшие в Ростов, вынужденно приземлились в Краснодаре

Сейчас ситуация нестабильная, актуальную информацию можно проследить по онлайн-табло Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 26 января, два авиарейса, которые следовали из Ташкента и Екатеринбурга в Ростов, в связи с туманом вынужденно ушли на посадку в Краснодар. Однако к этому моменту на донской земле продолжают принимать другие маршруты, сообщили в пресс-службе аэропорта Платов.

- Действительно, два рейса ушли на запасной аэродром. Однако говорить о том, что Платов не принимает рейсы некорректно. Одни перевозчики принимают решение о посадке в Ростовской области, другие по разным причинам уходят на запасные площадки. Сейчас ситуация нестабильная, актуальную информацию можно проследить по онлайн-табло, - пояснили в пресс-службе донской авиагавани.

Судя по данным на сайте аэропорта, на вылет пока задерживаются рейсы в Ташкент, Белгород, Москву и Минеральные Воды. На прилет все самолеты принимают по расписанию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителей Ростова встревожили химтрейлы от самолетов

Большое количество следов в небе сейчас активно обсуждают в соцсетях (подробности)