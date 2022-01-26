Два человека пострадали после лобового ДТП в Ростовской области

ЧП произошло в Шахтах на улице Советской. Фото: отдел пропаганды УГИБДД.

Два человека пострадали в лобовом ДТП на улице Советской в Шахтах Ростовской области. Об этом сегодня, 26 января, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

Несчастный случай произошел вчера вечером, около 20.50. Предварительно, аварию устроил 35-летний водитель Opel Vectra. Правоохранители утверждают, что мужчина был пьян и не придерживался безопасной скорости. Владелец авто врезался во встречный Hyundai Solaris.

- После столкновения травмы получили пассажиры автомобиля Opel. Речь идет о двух пострадавших, которым по 35 лет. Сейчас полицейские еще устанавливают детали произошедшего, - добавили в УГИБДД.

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