Зарплаты чиновников Ростовской области в 1,5 раза превысили среднюю оплату труда

В организациях, не связанных с властью, люди в 2020 году получали около 40 тысяч рублей Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Ростовской области зарплата некоторых чиновников превысила среднюю оплату труда по региону. Об этом можно судить по итоговому исследованию Ростовстата. Аналитики подсчитали уровень выплат за 2020 год.

Так, выяснилось, что сотрудникам территориальных представительств федеральной власти в месяц платили около 54 423 рублей. Зарплаты этих чиновников выросли по сравнению с 2019 годом на 20,5%. Всего в этом сегменте числится 9 391 работник.

Специалисты органов исполнительной власти получали по 60 228 рублей. Здесь денежные вознаграждения увеличили на 4,5% для 2 865 человек.

Средняя зарплата в органах местного самоуправления - 37 705 рублей. Это на 5,2% больше, чем в 2019 году. На такую сумму претендуют 10 639 работников.

При этом в других организациях Дона, не связанных с властью, люди в 2020 году в среднем получали 39 981 рубль. Зарплаты по сравнению с 2019 годом возросли на 5,7%.

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