В Ростове при столкновении иномарок пострадали два человека

Столкнулись два автомобиля марки Hyundai Accent. Фото: отдел пропаганды УГИБДД.

В Ростове-на-Дону в ДТП на улице Нансена пострадали два человека. Об этом сегодня, 26 января, сообщает отдел пропаганды УГИБДД.

Известно, что столкнулись два автомобиля марки Hyundai Accent. За рулем одной из машин находился пожилой водитель. Предварительно, мужчина 70 лет на перекрестке не предоставил преимущество в движении иномарке, которая была на главной дороге.

После удара пострадал сам 70-летний, также травмы получил его 22-летний пассажир. Сейчас полицейские еще уточняют детали происшествия.

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