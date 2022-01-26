Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия26 января 2022 11:51

В Ростове при столкновении иномарок пострадали два человека

Травмы получили 70-летний водитель и его 22-летний пассажир
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Столкнулись два автомобиля марки Hyundai Accent. Фото: отдел пропаганды УГИБДД.

Столкнулись два автомобиля марки Hyundai Accent. Фото: отдел пропаганды УГИБДД.

В Ростове-на-Дону в ДТП на улице Нансена пострадали два человека. Об этом сегодня, 26 января, сообщает отдел пропаганды УГИБДД.

Известно, что столкнулись два автомобиля марки Hyundai Accent. За рулем одной из машин находился пожилой водитель. Предварительно, мужчина 70 лет на перекрестке не предоставил преимущество в движении иномарке, которая была на главной дороге.

После удара пострадал сам 70-летний, также травмы получил его 22-летний пассажир. Сейчас полицейские еще уточняют детали происшествия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Два человека пострадали после лобового ДТП в Ростовской области

Предварительно, аварию устроил 35-летний водитель Opel Vectra (подробности)