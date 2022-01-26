Экс-полицейскому отменили приговор по делу о крышевании мигрантов в Ростовской области

Уголовное дело вернут в ту же инстанцию, но другому составу заседателей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области отменили приговор одному из бывших руководителей отдела управления по вопросам миграции МВД. Ранее мужчину обвинили в «крышевании нелегалов» и осудили на 14 лет тюрьмы, теперь дело отправили на новое рассмотрение. Информация об этом есть в картотеке Облсуда.

- Решение приняли на слушании 17 января. Отменили приговор Железнодорожного районного суда Ростова от 7 октября 2021 года. Уголовное дело вернут в ту же инстанцию, но другому составу заседателей, - говорится в опубликованном документе.

Также отмечается, что подозреваемого на время разбирательств отправили под стражу. Под надзором экс-правоохранитель будет в течение 2 месяцев, до 16 марта 2022 года.

Задержанного подозревают по нескольким статьям: «Организация незаконной миграции», «Получение взятки» и «Злоупотребление полномочиями». Правоохранитель вместе подельниками якобы помог 40 иностранцам остаться в России.

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