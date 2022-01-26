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Общество26 января 2022 14:25

В Ростовской области численность безработных сократилась в 6 раз

За прошлый год трудоустроили 118,2 тысячи жителей Дона
Ангелина СКИБА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Банк вакансий сейчас содержит более 50 тысяч позиций

Банк вакансий сейчас содержит более 50 тысяч позиций

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области по сравнению с прошлой зимой более чем в шесть раз уменьшилась численность безработных. До конца 2022 года этот уровень должен опуститься с 0,8% до 0,6%, сообщает сайт донского правительства.

На сегодняшний день в регионе около 16 тысяч безработных. Среди претендентов на места есть и зрелые специалисты. Банк вакансий сейчас содержит более 50 тысяч позиций. За год трудоустроили 118,2 тысячи жителей Дона, 1,8 тысячи из них благодаря стимулированию работодателей. На профобучение направили 5,4 тысячи человек.

- Это очень важная и правильная тенденция. Все больше наших земляков задумываются о будущем, стремятся к официальному трудоустройству, - отметил губернатор Василий Голубев.

Глава региона подчеркнул, что необходимо синхронизировать работу властей и союза работодателей. Ещё одним важным направлением стала цифровизация в сфере занятости населения. Речь идет о проекте «Работа в России», который поможет ускорить все процессы. Работа должна быть завершена до конца 2022 года, определил сроки Василий Голубев.

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