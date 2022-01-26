В Ростовской области численность безработных сократилась в 6 раз

Банк вакансий сейчас содержит более 50 тысяч позиций Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области по сравнению с прошлой зимой более чем в шесть раз уменьшилась численность безработных. До конца 2022 года этот уровень должен опуститься с 0,8% до 0,6%, сообщает сайт донского правительства.

На сегодняшний день в регионе около 16 тысяч безработных. Среди претендентов на места есть и зрелые специалисты. Банк вакансий сейчас содержит более 50 тысяч позиций. За год трудоустроили 118,2 тысячи жителей Дона, 1,8 тысячи из них благодаря стимулированию работодателей. На профобучение направили 5,4 тысячи человек.

- Это очень важная и правильная тенденция. Все больше наших земляков задумываются о будущем, стремятся к официальному трудоустройству, - отметил губернатор Василий Голубев.

Глава региона подчеркнул, что необходимо синхронизировать работу властей и союза работодателей. Ещё одним важным направлением стала цифровизация в сфере занятости населения. Речь идет о проекте «Работа в России», который поможет ускорить все процессы. Работа должна быть завершена до конца 2022 года, определил сроки Василий Голубев.

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