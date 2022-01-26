Нехватка водителей автобусов в Ростове может быть обусловлена низкими зарплатами

Нехватка водителей общественного транспорта может быть обусловлена низкими зарплатами. Фото: администрация Ростова

Глава ростовской администрации Алексей Логвиненко предположил, что нехватка водителей автобусов может быть обусловлена низкими зарплатами. Такую точку зрения он высказал во время оглашения итогов работы департамента транспорта за 2021 год.

Сити-менеджер отметил, что после увеличения платы за проезд участились жалобы на нехватку денег от частных перевозчиков. Глава администрации заявил, что именно их он не готов рассматривать всерьез. Нынешний тариф делает перевозки рентабельными, именно поэтому необходимо обеспечить пассажирам приемлемое качество услуг.

Также Алексей Логвиненко предположил, что низкие зарплаты могут быть причиной нехватки водителей. Муниципальные перевозчики получают около 50 тысяч рублей, а частники имеют зарплату 16-18 тысяч рублей.

- Ставьте зарплату 40-50 тысяч, и люди к вам пойдут, - высказал свое мнение Алексей Логвиненко.

Теперь Департамент транспорта Ростова увеличит контроль за претензиями и соблюдением графика, а также распорядился расторгнуть контракт с АТП, которое допустит многократное нарушение условий перевозок пассажиров.

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Алексей Логвиненко пообещал наказывать перевозчиков за недовыпуск транспорта на линию.

Кроме того будет обращено внимание на качество транспорта.