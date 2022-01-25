Алексей Логвиненко пообещал наказывать перевозчиков за недовыпуск транспорта на линию

В Ростове департамент транспорта отчитался о проделанной работе. Фото: администрация Ростова

В Ростове департамент транспорта отчитался о проделанной за минувший год работе. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В 2021 году ростовский транспорт перевез 150 миллионов пассажиров, а это на 29,2 миллиона больше, чем в 2020 году. Кроме того, заметно улучшилась транспортная доступность спальных районов города. Транспортникам удалось восстановить троллейбусный маршрут № 17, который ходит с Центрального рынка в Стройгородок. А также на улицы вернулся и автобусный маршрут № 98 «ст. Первомайская – ЖК "Красный Аксай"».

Кондиционерами за год удалось оборудовать 88% единиц транспорта. Важно сказать, что транспортный автопарк в 2021 году пополнили 30 низкопольных автобусов, прибывших из Москвы. И наконец, в минувшем году городские власти утвердили программу комплексного развития транспортной инфраструктуры.

Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко остался доволен докладом, но в то же время обратил внимание и на видимые недостатки.

- Есть ряд вопросов, требующих активного участия городских властей. К примеру, на маршруты выходит недостаточное количество транспорта, жалобы ростовчан на отсутствие автобусов в вечернее время. Мы проводим работу с транспортными предприятиями. За неоднократные нарушения расторгнуто в одностороннем порядке 5 муниципальных контрактов, по итогам чего подрядчик внесен в реестр недобросовестных перевозчиков, - отметил Алексей Логвиненко.

Кроме того, по мнению главы городской администрации, необходимо повысить качество транспортных перевозок, а именно: салоны должны быть чистыми и комфортными, а транспорт должен ходить четко по графику. Тогда возможное повышение цен на проезд будет обоснованным.

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