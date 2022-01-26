Донскую инициативу о бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родителями поддержали в Госдуме

Сейчас родители могут находиться в больнице бесплатно, если госпитализирован ребенок до четырех лет Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал донскую инициативу о бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родителями и рекомендовал депутатам принять законопроект в первом чтении. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Ростовской области.

Впервые такое предложение озвучили на встрече Первого заместителя председателя Совета Федерации, секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака, председателя Законодательного собрания Ростовской области Александра Ищенко и председателя Ростовского отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов Карины Мирзоевой 6 августа минувшего года.

- Сама инвалидность и несовершеннолетний возраст ребенка должны признаваться достаточными аргументами для того, чтобы мама или папа были рядом в стационаре во время лечения ребенка. Депутаты донского парламента попросят своих федеральных коллег ускорить принятие этого закона, - подчеркнул Александр Ищенко.

Напомним, сейчас родители могут бесплатно находиться в стационаре с детьми только до четырех лет. Как отметил один из авторов законопроекта Андрей Турчак, детям-инвалидам приходится периодически получать курсовое лечение в стационарах, и не у всех родителей хватает средств, чтобы оплатить пребывание в гостинице или в больнице.

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