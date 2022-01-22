На развитие социальной сферы в Ростове в 2021 году потратили 9,3 миллиарда рублей

О соцподдержке в донской столице рассказал Алексей Логвиненко. Фото: аккаунт Алексея Логвиненко в Инстаграм

В Ростове за минувший год на развитие социальной сферы направили 9,3 миллиарда рублей. Об этом в своем аккаунте в соцсети Инстаграм написал глава городской администрации Алексей Логвиненко.

По словам сити-менеджера, в настоящее время различные меры соцподдержки получают около трети жителей города. Это примерно 400 тысяч местных жителей.

- Наравне с поддержкой губернатора, нам, городу-миллионнику, необходимо тоже наращивать финансирование в социальную сферу и расширять варианты соцподдержки, - отметил Логвиненко.

Сити-менеджер в этом году поручил предусмотреть муниципальные меры соцподдержки которая будет оказана многодетным семьям, где ведется воспитание более шести детей, и для семей, в которых есть члены, нуждающиеся в долговременном уходе.

В настоящее время ведется укрепление материально-технической базы соцучреждений, чтобы оказывать более эффективную помощь. Реабилитационный Центр для детей-инвалидов уже получил новое оборудование. Теперь дети смогут записаться на курсы по адаптивному плаванию. Кроме того, Центр теперь имеет два специализированных автомобиля.

- Существующий Центр задействован на 100%. Нашему городу крайне необходим еще один такой Центр. Изначально прорабатывали возможность строительства нового Центра с привлечением бизнеса. Но сейчас приняли решение не ждать инвестора и строить его за счет города, - добавил сити-менеджер.

Разработка проекта начнется уже в этом году. В самое ближайшее время будет определен земельный участок для нового объекта и его наполняемость. А также за минувший год были заключены 1 607 таких контрактов на 167 млн. рублей в рамках программы «Социальный контракт». Благодаря этому более 1 100 ростовчан смогли трудоустроиться или начать собственное дело.

Малоимущие семьи регулярно получают путевки на отдых для детей. В 2021 году они достались 3 600 ребятам.

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