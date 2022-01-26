Госдума одобрила донскую инициативу по сохранению доплаты к пенсиям детей-инвалидов и потерявших кормильца

Сейчас подросткам, получающим доплаты к пенсиям по инвалидности и потере кормильца, просто невыгодно подрабатывать Фото: Евгения ГУСЕВА

Государственная Дума приняла в первом чтении проект закона, который позволит сохранить доплаты к пенсиям по инвалидности и потере кормильца подросткам, если они подрабатывают в свободное от учебы время.

- Сейчас несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет из числа детей-инвалидов и детей, которым установлена пенсия по потере кормильца, при трудоустройстве по направлению центра занятости теряют социальные доплаты к пенсии, - пояснил Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Средний размер региональной социальной доплаты к пенсии по потере кормильца, размер которой ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе, – 5,1 тысячи рублей. Размер федеральной социальной доплаты детям-инвалидам сейчас составляет 2919 рублей в месяц.

- Еще одна наша донская инициатива получила поддержку в Государственной Думе, - отметил Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко. - В прошлом году на заседании Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Екатерина Стенякина, в ту пору председатель комитета донского парламента, обратила внимание на то, что для подростков-инвалидов и сирот летнее трудоустройство приносит финансовые издержки вместо дополнительного заработка.

Донскую инициативу поддержала и Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

– С началом нового года депутаты Госдумы начали работать над несколькими очень важными законопроектами. Это один из них, и он уже принят в первом чтении, - прокомментировала Екатерина Стенякина. - Все эти нормативные акты позволят защитить те группы населения, которые особенно нуждаются в поддержке.

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