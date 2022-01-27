Под Ростовом продают «Макдональдс» по цене элитной московской квартиры

Речь идет об одноэтажной постройке площадью 432,3 квадратных метра Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Ростовом на Восточном шоссе выставили на продажу участок с кафе «Макдональдс» и сервисом «МакАвто» по цене элитной московской квартиры. Новый арендатор должен будет заплатить за готовый бизнес 150 млн рублей.

Объявление с информацией на одной из торговых интернет-площадок разместило Центральное агентство залогового имущества. По условиям, покупатель получит объект в пользование на 20 лет.

Речь идет об одноэтажной постройке площадью 432,3 квадратных метра. Общий размер плана - 1770 квадратных метров. Также в объявлении указано, что точка общепита находится на въезде в аквапарк «Солнечный».

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