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Общество26 января 2022 19:19

В Ростове построят третью очередь торгового центра "МегаМаг"

В настоящее время идет планировка территории
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Ростове отстроят третью очередь "МегаМага"

В Ростове отстроят третью очередь "МегаМага"

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донской столице городская администрация дала добро на разработку проекта по планировке и межеванию участка на левом берегу Дона. Он будет отведен под строительство торгового центра. Об этом говорится в документации, опубликованной на сайте городской городской мэрии.

Возводить торговый центр будет компания «Инвестгрупп», которая является дочерним предприятием концерна «Единство». В настоящее время ведется планировка на участке протяженностью в 3,18 гектара. Он находится в границах улиц Шоссейная - Южный подъезд - Пойменная.

Согласно разработанной схеме проекта планировки территории новый торговый центр будет частью плана по развитию проекта третьей очереди ТРК «Мегамаг». Но пока остается неизвестным, когда будет окончен проект и сколько в его разработку планируется вложить.

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Пока рынок продолжает работать.