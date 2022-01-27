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Происшествия27 января 2022 7:40

Дело о гибели 12 рабочих на очистных сооружениях в Ростовской области рассмотрит суд

Подозреваемый - бывший главный инженер таганрогского «Водоканала»
Ангелина СКИБА
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Слушания пройдут в Неклиновском районе

Слушания пройдут в Неклиновском районе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дело о гибели 12 рабочих на очистных сооружениях в Ростовской области рассмотрит суд. Накануне обвинительное заключение утвердил заместитель генерального прокурора России Андрей Кикоть. Слушания пройдут в Неклиновском районе.

Подозреваемый - бывший главный инженер таганрогского «Водоканала». По данным следствия, сотрудники предприятия, работали без разрешительных документов, а задержанный специалист не контролировал ход ремонта. Также сотрудникам перед спуском не выдали средства защиты.

Трагедия произошла в мае 2021 года в поселке Дмитриадовка. Тогда сотрудники «Водоканала» должны были заменить задвижку канализационного коллектора, но отравились метаном.

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