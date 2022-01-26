Перед судом предстанет главный инженер таганрогского «Водоканала», где погибли 12 человек

Из-за выброса метана под Таганрогом погибли 12 человек Фото: пресс-служба МЧС России по Ростовской области

Следователи завершили расследование дела бывшего главного инженера таганрогского «Водоканала». Его обвиняют в нарушении правил безопасности, повлекшее смерть двух и более человек.

Происшествие произошло в мае 2021 года на очистных в поселке Дмитриадовка. Сотрудники «Водоканала» меняли вышедшую из строя задвижку канализационного коллектора. По версии следствия, на предприятии отсутствовала разрешительная документация на работы, а главный инженер не проконтролировал ремонтные работы. Он также не выдал рабочим средства индивидуальной защиты. Во время работ произошла авария, в результате которой в помещение проник метан. 12 рабочих отравились опасным газом и погибли.

10 человек погибли во время работ, еще двое скончались в больнице. Фото: пресс-служба МЧС России по Ростовской области

Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил заместитель Генерального прокурора РФ Андрей Кикоть. В ближайшее время бывший главный инженер предстанет перед судом.

— Уголовное дело направлено для рассмотрения в Неклиновский районный суд Ростовской области, — рассказали в прокуратуре Ростовской области.

Ранее жители Дмитриадовки рассказали «КП - Ростов-на-Дону» подробности трагедии. Как рассказали очевидцы, 10 рабочих «Водоканала» вдохнули газ, упали в колодец и скончались на месте. Еще пять человек доставили в больницу, но двое из них позже скончались в реанимации. По словам родственников пострадавших, на предприятии часто возникали проблемы с выдачей средств индивидуальной защиты, но люди работали, несмотря на вред здоровью.

В "Водоканале" Таганрога заявили, что ЧП на очистных сооружениях - несчастный случай Фото: Светлана ЛИСИЦЫНА

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