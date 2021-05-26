"Услышал крики и бросился на помощь!": Мужчина погиб, спасая пострадавших в ЧП на очистных под Таганрогом

В результате происшествия погибли 11 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стали известны новые подробности ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом. Один из сотрудников «Водоканала», 49-летний Владимир погиб, хотя даже не участвовал в работах. 21 мая он помогал другим сотрудникам выбраться из колодца.

Как рассказали пострадавшие и их близкие, Владимир работал кинологом в охране «Водоканала». В момент происшествия он был на работе, недалеко от того злополучного колодца. Услышав крики, мужчина бросился к коллегам. Он помог выбраться нескольким сотрудникам, но в итоге сам отравился.

Вместе с другими пострадавшими мужчину доставили в таганрогскую БСМП. Уже в больнице он скончался. Близкие простились с Владимиром 24 мая. У погибшего сотрудника осталась семья.

Напомним, ЧП на очистных сооружениях произошло утром 21 мая в поселке Дмитриадовка. сотрудники таганрогского «Водоканала» проводили аварийно-восстановительные работы. Как пояснили в областном правительстве, в этот момент произошел выброс метана. В результате 11 человек скончались, еще семь попали в больницу.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». По делу арестовали главного инженера таганрогского «Водоканала». Он проведет в следственном изоляторе два месяца.

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