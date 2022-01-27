С 15 по 28 февраля ограничат движение на двух улицах Ростова

Частично перегородят Вересаева и Берберовскую Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове с 15 по 28 февраля ограничат движение на двух улицах микрорайона Александровка. Об этом предупреждает городской департамент автодорог.

Частично перегородят проезд по Вересаева в районе дома 101/1с2, а также улицу Берберовскую около здания с номером 2/101с2. Эти меры примут из-за строительства канализационной сети на Вересаева.

Ранее в донской столице ограничили проезд транспорта сразу на семи улицах: Варфоломеева, Седова, Черевичкина, Сарьяна, Кириловском, Окружной и Левобережной.

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