Стало известно, как поддерживали донской туризм и общепит в период пандемии

Ростовская область попала в десятку регионов по динамике роста турпотока Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пандемия коронавируса в 2021 году повлияла на работу общепита, туризма, гостиничной и транспортной сфер, однако эти направления удалось поддержать за счет региональных и федеральных средств. Об этом 27 января на итоговой пресс-конференции рассказал губернатор Василий Голубев.

- Любой кризис и напряжение создают новые возможности. Именно в этот период менеджеры больше думают над новыми способами организации работы, поиском решений, которые позволяют работать безубыточно. При этом нельзя не отметить, что туризм, транспортная сфера, гостиничная инфраструктура, общепит потеряли. Мы видели в определенный период очень большое падение, но предпринятые меры, включая господдержку федерального и регионального уровня, помогли, - сказал Василий Голубев.

В помощь бизнесменам из областной казны в прошлом году выделили 9 млрд рублей, более 16 млрд рублей поступило от федеральный властей.

- Эти деньги дали возможность устоять, не обеспечивать те же прибыли, которые были, но сохранить индустрии. Сегодня у нас 9 комиссий на регулярной основе рассматривают ситуацию и вносят предложения. Отдельная история с туризмом, мы увидели резервы, и Ростовская область попала в десятку регионов по динамике роста турпотока, - отметил Василий Голубев.

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