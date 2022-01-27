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Экономика27 января 2022 9:29

До конца 2024 года в Ростовской области возведут еще 4 ветроустановки

ВЭС будут вырабатывать от 800 до 1000 МВт
Ангелина СКИБА
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Сейчас работают 6 ветростанций

Сейчас работают 6 ветростанций

Фото: Иван ВИСЛОВ

Ростовская область по итогам 2021 года оказалась одним из регионов-лидеров по объему вырабатываемой энергии с помощью ветропарков. Кроме того, сейчас на Дону создают солнечные электростанции, сообщил губернатор Василий Голубев.

- Что касается ветроэнергетики, то регион стал одним из лидеров стране по объему получаемой энергии, сегодня мы имеем 610 МВт. Шесть ветроустановок у нас работает. Планы остаются прежними: еще четыре установки до конца 2024 года. Объем электроэнергии, которые в итоге будут вырабатывать - от 800 до 1000 МВт. Сумма преференций составила 1,1 млрд рублей, - рассказал Василий Голубев.

Глава региона отметил, что кроме этого способа получения энергоресурса у региона есть и другие возможности.

- Начали создание солнечной станции. 20,7 МВт вырабатывает первая станция, которую мы сейчас делаем. На подходе вторая, скоро будет разыгран конкурс, - добавил Василий Голубев.

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