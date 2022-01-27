В 2022 году на расчистку малых рек Ростовской области потратят 60 млн рублей

Одоровление Дона невозможно без расчистки притоков Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В 2022 году на расчистку малых рек Ростовской области потратят около 60 млн рублей. Пока работы планируются в трех районах, потом рассмотрят и другие территории. Такую информацию сегодня, 27 января, на пресс-конференции озвучил губернатор Василий Голубев.

- Сейчас занимаемся оздоровлением Цимлянского водохранилища и реки Дон, в том числе в эту работу включены и малые реки. По большому счету, сейчас можно говорить о трех районах: Кагальницкий Каменский и Верхнедонской. Речь идет об объеме порядка 33 км в общей сложной. По двум проектам у нас есть проектно-сметная документация. Если посмотреть на программу, которая рассчитана до 2030 года, то география заметно увеличивается. Туда попадут некоторые территории из центра области. В этом году на работу запланировано порядка 60 млн рублей, - сообщил Василий Голубев.

Глава региона подчеркнул, что «сама по себе тема оздоровления Дона и Северского Донца невозможна без расчистки притоков».

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