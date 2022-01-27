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Экономика27 января 2022 10:12

Инвестор вложит 2 млрд рублей в производство техники на «ТагАЗе» в Ростовской области

Планы озвучил губернатор Василий Голубев
Ангелина СКИБА
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Объем инвестиций составит от 1,5 до 2 млрд рублей

Объем инвестиций составит от 1,5 до 2 млрд рублей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Полный проект по производству техники на площадке «ТагАЗа» в Ростовской области планируют представить уже апреле. Об этом на пресс-конференции сообщил губернатор Василий Голубев.

- Думаю, что весной текущего года нам представят презентацию будущего предприятия. Объем инвестиций составит от 1,5 до 2 млрд рублей. Мы сопровождаем этот проект. В апреле попробуем презентовать этот проект в полном виде, - пояснил Василий Голубев.

Глава донского правительства добавил также, что до этого обсуждали возможности сборки автомобилей на предприятии, но теперь речь идет именно о сельскохозяйственной и коммунальной технике.

- Это была принципиальная проблема, которая в итоге, кажется, находит свое решение, - добавил Василий Голубев.

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