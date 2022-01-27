Электромобилей в Ростовской области было только 4, сегодня - 100 Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области планируют построить 60 заправок для электромобилей. Об этом стало известно сегодня, 2 января, на пресс-конференции губернатора Василия Голубева.

- Совсем недавно электромобилей в Ростовской области было только 4, сегодня - 100. Три первых заправки появляются, по сути дела, этот вопрос решенный. Планируем иметь в перспективе, примерно за два года, не меньше 60 заправок. Каждая - 150 кВт/ч, а дальше будем смотреть по рынку, - сказал Василий Голубев.

Новое строительство в регионе сейчас ведут в рамках пилотного проекта. Направление может претендовать на финансовую поддержку, если такое решение примут на федеральном уровне.

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