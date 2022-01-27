Пенсионер из Ростова взял в кредит 2,5 миллиона рублей и отдал их незнакомцу

Сотрудники полиции разыскивают мошенника, обманувшего пенсионера на два с половиной миллиона рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донской столице 57-летний местный житель стал жертвой мошенника, сообщает донской главк. Ростовчанин рассказал, что с незнакомого номера ему позвонил мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов.

Собеседник сообщил пенсионеру, что его банковскими данными заинтересовались мошенники. А дальше незнакомец попросил пенсионера помочь в поимке мошенников. Для этого пенсионеру надо было выполнить ряд определенных действий, - взять кредит и перевести его якобы на безопасный счет.

Пенсионер поверил телефонному мошеннику, занял у банка два с половиной миллиона рублей и перевел их на указанный счет. После этого лжеправоохранитель испарился.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудники полиции разыскивают причастных к совершению противоправных действий, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Если злоумышленника поймают, а суд признает его вину, то мошенник может сесть в тюрьму на 10 лет.

Также в полиции напомнили, что сотрудники банков в телефонном разговоре никогда не запрашивают персональную информацию, не просят назвать коды или пароли.

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