Василий Голубев назвал условия для проведения Олимпиады-2036 в Ростовской области

Сейчас власти создают спортивную инфраструктуру Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Олимпиаду-2036 могут провести в Ростовской области в том случае, если вопрос организации состязаний рассмотрят на федеральном уровне. Такое пояснение сегодня, 27 января, журналистам озвучил губернатор Василий Голубев.

- Очень бы хотел, чтобы регион претендовал на проведение Олимпиады 2036 года. Есть полное убеждение, что возможность у нас потенциально существует, конечно, с учетом развития инфраструктуры спорта. Наша претензия возможна, если на федеральном уровне рассмотрят вопрос о проведении Олимпиады. Если это состоится, будем дальше работать, - пояснил Василий Голубев.

Ранее об планах по подготовке к отборочным турам также сообщил донской министр по физической культуре и спорту Самвел Аракелян. Сейчас власти создают инфраструктуру. В течение 8 лет, до 2030 года, должны построить и привести в порядок около 290 объектов.

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