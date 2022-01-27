В Ростове подбирают перевозчика для автобуса № 17

В Ростове ищут перевозчика для маршрута № 17 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донской столице ведутся поиски перевозчика для автобусного маршрута № 17. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен городской дирекцией по строительству объектов транспортной инфраструктуры. В настоящее время все желающие могут подать свои заявки на участие. А затем конкурсная комиссия определит победителя, который займется выполнением работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусами по регулируемым тарифам по маршруту № 17. Все автобусы должны быть оборудованы системами отопления и кондиционирования, а также иметь спутниковую навигацию .машины должны быть пригодны для перевозки маломобильных пассажиров.

- В связи с тем, что на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам лимит бюджетных обязательств составляет 0 рублей 00 копеек, а сайт не дает возможности установить такую цену, указана сумма в размере 0 рублей 10 копеек, - говорится в тексте документации.

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Контракт будет действовать с 1 апреля 2022 года по 31 июля 2023 года.