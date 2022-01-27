В Ростовской области планируют построить пока 6 из 8 МЭОКов

При расчетах выяснили, что не все складывается с экономикой и объемами мусора Фото: Андрей АБРАМОВ

В Ростовской области пока планируют построить 6 из 8 мусороперерабатывающих комплексов (МЭОКов). Новые расчеты заставили пересмотреть прежние намерения, пояснил губернатор Василий Голубев. Такое заявление глава региона сделал сегодня, 27 января, на итоговой пресс-конференции.

- Мы увидели еще в 2020 году, что синхронизировать строительство одновременно будет весьма сложно. Выяснили, что не все складывается с экономикой и объемами мусора. Те расчеты, которые предварительно проводили, заставили пересмотреть позиции. Сегодня мы продолжаем работу на всей территории области, но операторы предлагают уже немного другую схему, говорится не о 8 МЭОКах, а, возможно, о 6, пока так идет разговор, - рассказал Василий Голубев.

Глава региона отметил, что многое зависит от экономики, но окончательную цель власти не меняют.

- Мы должны сделать все, чтобы система утилизации мусора была максимально современной и высокотехнологичной. Нужно двигаться дальше и заниматься переработкой мусора, в том числе на полигонах. Такие предложения от операторов уже поступили, - добавил Василий Голубев.

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