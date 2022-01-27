В Ростове Донской инфекционный центр принял 10 пациентов

Центр имеет высококачественное оборудование и укомплектован врачами Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове Донской инфекционный центр к этому моменту принял 10 пациентов. Сейчас больница только входит в работу, там уже работают врачи. Об этом сегодня, 27 января, на пресс-конференции рассказал губернатор Василий Голубев.

- Донской инфекционный центр - объект, который имеет высококачественное оборудование, укомплектованность врачами, у нас нет с этим проблем. Однако учреждение не может взять на работу сразу весь персонал, больница только начинает входить в свою работу. Это процесс, а мы хотим все мгновенно заполнить. На это утро там было только 10 пациентов, - рассказал Василий Голубев.

Глава региона подчеркнул, что инфекционный центр «должен качественно войти в работу, и это состоится в ближайшее время». Потом «не будет никаких сбоев, никогда и ни в чем».

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