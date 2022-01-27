Василий Голубев назвал главные символы Ростова-на-Дону

Василий Голубев считает донской дух и характер людей главным символом Ростова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Главным символом Ростова, и в том числе всей области, Василий Голубев считает донской дух и характер людей. Об этом рассказал сам глава региона на пресс-конференции, которая состоялась сегодня, 27 января.

Василий Голубев признался, что в разные годы представление о южной столице и ее значимых местах отличалось. Так, например, в школьном возрасте будущего губернатора Дона привлекала Детская железная дорога.

- Если бы у меня спросили, когда мне было 12 лет, я бы сказал, что символ Ростова - Детская железная дорога. Надеюсь, что СКЖД закончит свои работы по ее обновлению, и в 2022 году мы с детьми там покатаемся, - сказал Василий Голубев.

С возрастом глава региона стал относить к символам Ростова левый берег, драмтеатр имени Горького и старинные здания - объекты культурного наследия.

- До тех пор пока работал в Москве символом Ростова у меня был Левый берег Дона. Когда бываю на Параде Победы, смотрю на наш драматический театр, который, как известно - наследие ЮНЕСКО. Но главным символом Ростова, на мой взгляд, является донской дух, люди. Это мы должны сохранить и в Ростовской области, и в нашем городе. Ростовчане имеют свой характер, который не похож на другие, - отметил Василий Голубев.

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