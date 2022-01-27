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Общество27 января 2022 13:29

Губернатор Василий Голубев назвал 3 любимых места для отдыха в Ростовской области

И все они - не в донской столице
ТИХОНОВА Татьяна
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На зимнее море глава региона готов любоваться несколько дней. Фото: сайт правительства Ростовской области

На зимнее море глава региона готов любоваться несколько дней. Фото: сайт правительства Ростовской области

Глава донского региона Василий Голубев во время пресс-конференции в ответ на вопрос журналиста назвал три любимых места отдыха в Ростовской области.

Первым в личном рейтинге губернатора оказался Таганрог.

- Я прошелся по новой набережной Таганрога, которая визуально старше старой. И в конце ее увидел начало большого пляжа, а там было учреждение, где люди могут останавливаться на 2-3 дня. Смотришь в сторону моря замерзшего: "Я здесь денечка три пожил бы", - поделился Василий Юрьевич. - Все смотрится на четверочку, требует обновления.

На вторую и третью строчку губернатор поставил места вдали от цивилизации.

- Я очень люблю реку Северку, это одна из самых красивых рек не только России. Она протекает и по России, и по Украине. Красивейшее место, можно туда поехать с палаткой в районе Каменска, Белой Калитвы, - рассказал Василий Голубев. - И люблю степь весеннюю, фестиваль "Воспетая степь".

Также губернатор рассказал, что посещал с внуком Танаис и рассказал, что нужно продолжать развивать комплекс "Самбекские высоты".

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