Василий Голубев высказался относительно ситуации на "Водоканале" в Ростове

У местных властей есть блокирующий пакет акций и это имеет вес Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ростов-на-Дону может влиять на любые вопросы в «Ростовводоканале» без полного выкупа. Дело в том, что у местных властей есть блокирующий пакет акций и это имеет вес, заявил сегодня, 27 января, на пресс-конференции губернатор Василий Голубев.

- Если город станет полностью управлять, финансирование тогда должно быть в полном объеме. При этом, я думаю, что у него достаточно рычагов влияния при блокирующем пакете акций. Можно решать вопрос любой, не соглашаться с любой позицией, отстаивать позицию. Область в этом точно будет помогать, - сказал Василий Голубев.

Глава региона отметил, что администрация могла бы выкупить водоканал, однако если к управлению приходит команда, которая намерена заниматься развитием, то ситуацию лучше рассматривать с точки зрения пользы и эффективности.

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