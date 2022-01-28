В Ростовской области из-за коронавируса в больницу попал 31 ребенок

О госпитализации детей сообщили власти Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области из-за коронавируса госпитализировали 31 ребенка. Об этом 28 января сообщили в региональном пресс-центре по борьбе с COVID-19.

- На сегодня 31 ребёнок госпитализирован. Тяжёлых нет, - сообщили журналистам.

Также власти добавили, что с этой пятницы, то есть 28 января, в регионе начали вакцинацию детей от коронавируса. Для иммунизации должны использовать препарат «Спутник М». Прививать будут юношей и девушек от 12 до 17 лет включительно.

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