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Происшествия28 января 2022 13:35

В Ростове на руках у медиков умерла женщина, в расправе подозревают сожителя

Мужчину уже взяли под стражу
Ангелина СКИБА
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Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы

Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области взяли под стражу подозреваемого в расправе над сожительницей. До этого мужчине предъявили обвинение, рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета.

Известно, что под арест отправили 43-летнего ростовчанина. Он буквально несколько дней назад - 25 января - распивал горячительное со своей женщиной, но разгорелся скандал. Предварительно, мужчина сильно избил свою жертву руками и ногами, а потом нанес еще несколько ударов деревянной палкой.

В итоге пострадавшая с тяжелыми травмами попала в больницу и умерла на руках у медиков. Женщине было 43 года. Сейчас еще идет расследование. Дело завели по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.

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