В Ростовской области за сутки выявили еще 2341 случай коронавируса

В лабораториях со вчерашнего дня проверили 24526 тестов Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области за сутки заболевших коронавирусом стало больше на 2341 человека. Коэффициент распространения инфекции сейчас составляет 1,78. Обновленные данные по эпидситуации опубликовали утром 30 января на сайте донского правительства.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах Дона. Ростов - 710, Аксайский район - 105, Таганрог - 104, Батайск - 71, Сальский район - 68, Миллеровский район - 65, Мясниковский район - 63, 50 - в Зерноградском районе, в остальных территориях еще меньше положительных тестов. Самое малое число инфицированных - 3 - обнаружили в Усть-Донецком районе.

В больницах сейчас находятся 2565 пациентов, в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ находятся 28 человека, на неинвазивной ИВЛ - 215.

За сутки из-за COVID-19 скончались еще 6 человек: 2 женщины 73лет и 81 года, а также 4 мужчин от 54 лет до 81 года. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего с начала пандемии не смогли спасти 10011 человек.

В лабораториях со вчерашнего дня проверили 24526 тестов на коронавирус. Полностью прививки сделали 1951,15 тысячи человек.

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