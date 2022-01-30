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Общество30 января 2022 9:59

30 января в центре Ростова обесточили несколько светофоров

Техника не работает из-за авариного отключения на электросетях
Ангелина СКИБА
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Светофоры не работают на нескольких перекрестках

Светофоры не работают на нескольких перекрестках

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сегодня, 30 января, в Ростове на 3 часа обесточили часть светофоров. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД.

- Речь идет о светофорах на Ворошиловском - М. Горького, Ворошиловском - Пушкинской, М. Горького - Чехова, М. Горького - Соколова, Красноармейской - Соколова, Соколова - Пушкинской, - уточнили в ведомстве.

Добавим, техника не работает из-за авариного отключения на электросетях.

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