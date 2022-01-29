Расширить дорогу в Змиевской балке собираются власти Ростова

На извилистой дороге в балке нередко происходят ДТП. Фото: страница "Rostov roads" в "Инстаграме"

В феврале текущего года власти Ростова займутся вопросом о выделении денег на проектирование дороги в Змиевской балке. Об этом рассказал сити-менеджер донской столицы Алексей Логвиненко во время совещания по работе департамента автодорог и организации дорожного движения.

Глава объяснил, что существующая дорога, по которой едут автомобилисты, имеет слишком много поворотов, и нужно проложить здесь другую — прямую дорогу.

— Этот проект амбициозный, но необходимый. Эта важная городская артерия для общественного и грузового транспорта имеет много проблем, — сказал глава администрации.

Также градоначальник обратил внимание на то, что в расширении минимум на одну полосу нуждаются и соседние улицы — Нансена, Мадояна и Доватора.

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