В донской столице продается грузовой терминал ростовского порта

В Ростове продают грузовой терминал порта Фото: с сайта объявлений "Авито".

В донской столице выставили на продажу грузовой терминал ростовского порта. Объявление было опубликовано на одном из популярных сайтов.

Продавец просит от потенциального покупателя 570 тысяч рублей. Общая площадь помещения составляет 22,5 тысячи квадратных метров. Территориально он располагается на правом берегу Дона.

Как утверждает продавец, терминал включает в себя причальную стенку, два плавкрана, два береговых крана разной грузоподъемностью, пункт пропуска через границу РФ, таможенный пункт, офисные помещения, весовую, ангары, два трансформатора, пневматический перегружатель, два зерноопрокидывателя и фронтальный погрузчик.

- Как арендный бизнес порт может принести от 60 млн рублей в год, - говорится в тексте объявления.

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