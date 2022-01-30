В общественном транспорте Ростова поймали 60 нарушителей без масок

Ежедневно работают 18 групп мониторинга. Фото: сайт администрации Ростова.

В общественном транспорте Ростова из-за роста заболеваемости коронавирусом усилили масочный контроль. Так, например, во время прошедшего рейда поймали сразу 60 нарушителей, сообщают городские власти.

Известно, что санитарные меры в этот раз не соблюдали только пассажиры, их наказали по административной статье. Всего же во время проверки обошли более 680 салонов. Это было вчера, 29 января.

- Подобные рейды проводятся ежедневно. Работают 18 групп мониторинга, в них входят сотрудники мэрии, участковые полиции и ГИБДД, а также казаки-дружинники, - добавили ростовские власти.

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