Тысячи жителей Ростова останутся без электричества с 31 января по 4 февраля

Речь идет о плановых отключениях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 31 января по 4 февраля в Ростове-на-Дону планируют массовые отключения электричества. Об этом заранее предупреждают жителей города в «Донэнерго», подробный график опубликовали на сайте компании.

Так, например, 31 января с утра и до вечера обесточат адреса: Космонавтов, 15А, 15/11, Волкова, 7, 7/2, 9, 9А, 9Б, 11, Черепахина, 33-91, 16-70, Катаева, 67-91, 46-70, 1-пер, 23-37, 24-40, Доломановский, 70/6, 70/7, 70 Б, 70Е, Малюгиной, 100, 119-121, 127/90, Халтуринский, 103, Гвардейский, 41, 1-я Круговая, 56, Туроверова, 18-26, 19.

1 февраля электроэнергии не будет в домах: на Пешкова, 34 (больница Водников), Портовой, 257/27, 238, Черниговской, 2-36, 1-37, Туркистанской, 2-40, 1, 1 А, 1/173 и Текучёва, 159-195, а также в СТ «Мичуринец».

2 февраля: Пешкова, 34 (больница Водников), Портовая, 238, 2-ая Пролетарская, 70-84, 91-115, 45-я линия, 31-37, 47-я линия, 1-27, 2-14, 49-я линия, 2-24, 1-35, Балканский, 1-31, 113, 2-40, Балка, Кирилловский, 1-15, 2-14.

3 февраля: 2-я Пятилетка, 6, 6В, 6/2, 6/3, 6/4, Бакланова, 6-14, Быкадорова, 17-35, 18, 28, 34-42, Дубовского, 11А, 11/29, 12А, 3-я Круговая, 7-11, 61, 61А, 61Б, 61В/42, Платова, 2В, Салютина, 1-13.

4 февраля: Леваневского, 23-31, Зеленодольская, 13-35, Димитрова, 2-20, 1-25, Руставели, 2-28, Новостроевская, 25-151, 32-158, Книжная, 43-175, 58-194 и другие адреса.

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