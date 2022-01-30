Жительница Новочеркасска захотела разбогатеть на инвестициях и потеряла 1 млн рублей

Все деньги ушли в карман неизвестному аферисту Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ростовской области жительница Новочеркасска захотела разбогатеть на инвестициях и потеряла более 1 млн рублей. Все деньги ушли в карман неизвестному аферисту, которого теперь разыскивают, рассказали в МВД.

Как выяснилось, мошенник позвонил женщине с незнакомого номера. Мужчина представился сотрудником крупной компании и предложил выгодное сотрудничество, а также внушительные дивиденды.

Женщина сразу же поверила в безбедное будущее и перечислила все свои сбережения на чужой счет. После этого обходительный помощник перестал отвечать на звонки, и пострадавшая пошла в полицию.

Жителям Дона напоминают: нельзя верить собеседникам, которые звонят с незнакомых номеров и предлагают свои услуги. Прежде, чем открывать брокерский счет, нужно зайти на сайт компании и все основательно изучить. Параллельно стоит свериться с реестром Центробанка. Если фирмы там нет, финансовые операции могут закончиться потерей денег. Любые подозрительные предложения нужно игнорировать, подчеркнули в пресс-службе областного управления МВД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Ростова потерял 1,5 млн рублей после беседы с мошенником

Пострадавший лишился всех денег, которые старательно откладывал на свой счет (подробности)