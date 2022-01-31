В Ростовской области зафиксировали новый рекорд по числу заражений коронавирусом

Занято уже около 77,2% ковидного коечного фонда Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заболеваемость коронавирусом в Ростовской области вновь побила рекорды. За сутки в регионе обнаружили 2341 случай, тогда как буквально за день до этого было 1885. Таким образом, число инфицированных подскочило сразу на 456 человек. Речь идет о данных за 29 и 30 января, около 9 утра утром 31 января цифры пока не обновили.

К слову, растет сейчас и количество пациентов в поликлиниках и стационарах. В больницах, по последним данным, занято уже около 77,2% ковидного коечного фонда. Умерли за к утру 30 января 6 человек.

Из-за сложной эпидситуации ранее губернатор утвердил новые санитарные ограничения. Они начали действовать с 29 января. Теперь залы общепита разрешили заполнять не более чем 75%. Приостановили работу танцплощадок, а также проведение спортивных мероприятий, кроме профессиональных соревнований.

Временно не принимают на плановый первичный осмотр, если нет угрозы для жизни. Запретили принимать детей в учреждениях допобразования, с воспитаннками могут заниматься индивидуально или дистанционно.

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