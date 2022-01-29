Оказание плановой медицинской помощи приостановлено в Ростовской области с 29 января

У запрета есть несколько исключений для пациентов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области в субботу, 29 января, вступили в силу новые коронавирусные ограничения согласно постановлению губернатора Василия Голубева. В том числе приостановлено оказание плановой медицинской помощи. Это касается тех процедур и консультаций, которые можно отложить без угрозы жизни и здоровью. Курсовое и программное лечение проводить разрешено.

Напомним, в ближайший месяц будут действовать следующие правила.

Заполняемость кафе и ресторанов сокращена до 75%, в залах обслуживания на фудкортах и фудплейсах — до 50%. В заведениях приостановлена работа танцплощадок.

Под запретом физкультурные и спортивные соревнования кроме профессиональных. Также в закрытых помещениях нельзя проводить выставки и зрелищно-развлекательные мероприятия.

Учреждения дополнительного образования уходят на удаленку, оффлайн разрешены только индивидуальные уроки.

30% сотрудников должны перевести государственные органы власти, органы местного самоуправления и подведомственные организации.

Ограничения продлятся до 28 февраля. Власти по ситуации примут решение - продлевать ли их.

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