В Ростове пациенты поликлиники вынуждены ждать приема в очередях и на улице

Фото: страница в Instagram депутата Натальи Оськиной

В Ростове в поликлинике №16 пациентов с коронавирусом заставили ожидать приема на улице при минусовой температуре. На очереди и нехватку врачей пожаловалась местная жительница. Видео, которое сняла женщина, в Instagram опубликовала депутат Наталья Оськина.

- Поступают жалобы от населения. Одно видео от жителей района. Поликлиника №16, 28 января 2022 года. Масса людей внутри, кашель, температура, плохое самочувствие, нехватка сил, и в мороз больные ожидают часами на улице. Все сложно, много больных. Понимаем, но возможно ли посадить в кабинеты 2 врача и 2 медсестры - на мазок и на прием в разные кабинеты? Отдельный вход не все решение вопроса, - подчеркнула Наталья Оськина.

Сейчас по региону растет число пациентов с признаками ОРВИ и коронавируса. Буквально вчера, 30 января, зафиксировали новый рекорд заболеваемости по ковиду. Медики сейчас сильно загружены, многие из них заболевают и уходят на карантин. Из-за этого ситуация с приемом пациентов усложняется.

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