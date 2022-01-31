Коррупционер испугался ограничений и заплатил штраф в 1 млн рублей в Ростовской области

Нарушителя напугали отменой поездки за границу Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области коррупционеру ограничили выезд из страны, и он сразу же заплатил штраф, который до этого не торопился отдавать государству. Речь идет о сумме в 1 млн рублей, рассказали в областной Службе судебных приставов.

Как пояснили в ведомстве, должника сначала просто предупреждали о наказании за неисполнение приговора. Мужчине грозили более строгим наказанием, но он не вникал в это и, по всей видимости, даже не собирался отвечать за свое преступление.

В ответ пристав-исполнитель решил напугать нарушителя отменой поездки за границу. Пока злоумышленник готовился к отдыху, ему выписали ограничение на выезд. Чтобы не потерять дорогостоящий тур, мужчине пришлось выложить еще 1 млн рублей.

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