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Происшествия31 января 2022 8:17

Коррупционер испугался ограничений и заплатил штраф в 1 млн рублей в Ростовской области

Нарушитель не собирался платить, но быстро передумал после санкций пристава
Ангелина СКИБА
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Нарушителя напугали отменой поездки за границу

Нарушителя напугали отменой поездки за границу

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области коррупционеру ограничили выезд из страны, и он сразу же заплатил штраф, который до этого не торопился отдавать государству. Речь идет о сумме в 1 млн рублей, рассказали в областной Службе судебных приставов.

Как пояснили в ведомстве, должника сначала просто предупреждали о наказании за неисполнение приговора. Мужчине грозили более строгим наказанием, но он не вникал в это и, по всей видимости, даже не собирался отвечать за свое преступление.

В ответ пристав-исполнитель решил напугать нарушителя отменой поездки за границу. Пока злоумышленник готовился к отдыху, ему выписали ограничение на выезд. Чтобы не потерять дорогостоящий тур, мужчине пришлось выложить еще 1 млн рублей.

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