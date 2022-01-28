Ростовская область оказалась на 6 месте рейтинга самых криминальных регионов

Раскрыли 22 564 подозреваемых Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ростовская область по итогам 2021 года оказалась на 6 месте рейтинга самых криминальных регионов страны. С января по декабрь на Дону совершили 58 538 преступлений. Эти цифры можно найти на портале правовой статистики Генпрокуратуры.

Раскрыли 22 564 подозреваемых. Например, среди них 825 проходят по статьям особой тяжести, 2 343 человека заподозрили в экономических преступлениях, 25 - в экстремизме. 2 872 человека оказались связаны с незаконным оборотом наркотиков. И это далеко не весь список.

К слову, на первом месте рейтинга криминальных территорий находится Москва, там зафиксировали 143 564 нарушений. На втором месте - Краснодарский край - 78 183, на третьем - Московская область - 73 780 преступлений.

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