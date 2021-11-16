Ростовская область заняла шестую строчку в рейтинге самых преступных регионов страны

Ростовская область заняла шестое место по преступности в стране Фото: Тимур ХАНОВ

Донской край попал в десятку самых преступных регионов России. С января по сентябрь правоохранителями было зарегистрировано более 43,6 тысяч преступлений. Об этом сообщается на портале правовой статистики Генеральной прокуратуры России.

На первом месте оказалась российская столица. Там за указанный период было зафиксировано более 107,4 тысяч различных преступлений. На второй строчке с отставанием почти в половину устроился Краснодарский край, в нем было зафиксировано 59 тысяч правонарушений. Вслед за ним тройку лидеров замкнула Московская область, здесь выявили 55,9 тысяч преступлений.

Наименьшее количество преступлений зафиксировали в Ненецком и Чукотском автономных округах - всего 612 и 621 случай.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовская область заняла 5 место в России по снижению уровня преступности.

«Ростов-папа» не подтвердил имидж криминальной столицы в первом квартале.