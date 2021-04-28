Ростовская область заняла 5 место в России по снижению уровня преступности

Количество преступлений за март уменьшилось. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В первом квартале 2021 года в Ростовской области уровень преступности сократился на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается на портале правовой статистики Генпрокуратуры России.

Часть преступников донского региона ушли в длительный «отпуск». Всего за первые три месяца текущего года регионе было совершено почти 15 тысяч преступлений. Это на 3,6% меньше показателей предыдущего года. Причем тенденция сохраняется уже второй год. 2020-й был на 1,4% менее криминальным, чем 2019-й.

Из общего количества преступлений почти 7 тысяч предварительно расследованы, а в почти 4 тысячах случаев уголовные дела приостановлены. В обоих случаях наблюдается отрицательная динамика.

При сравнении всех показателей Ростовская область занимает пятое место в рейтинге регионов с положительной динамикой - снижением количества преступлений.

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