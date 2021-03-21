Наш суд не самый гуманный в мире: почему процент оправдательных приговоров на Дону стремится к нулю, объяснил юрист

За прошлый год оправдали только 18 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

В 2020 году в суды Ростовской области поступило 16,2 тысячи уголовных дела, по которым в качестве подозреваемых проходили почти 18 тысяч человек. За 12 месяцев органы правосудия вынесли 12,4 тысячи приговоров, из которых абсолютное большинство - обвинительные. Оправдали только 18 человек, что, кстати, меньше, чем в 2019 году. Информацию привели на сайте донского управления судебным департаментом.

Статистика неутешительная. Становится понятно, что основная масса уголовных дел, если попадает в суд, для подозреваемого заканчивается трагично. Простая математика говорит, что от всего числа вынесенных приговоров на оправдательные приходится около 0,1 процента. Это цифры больше походят на статистическую погрешность, чем на суровую реальность.

В действительности же только за прошлый год в тюрьмы отправились около 4,5 тысяч человек, почти столько же отделались условными сроками. Еще несколько тысяч получили другие виды наказаний: штрафы, исправительные работы, лишения прав занимать определенные должности.

Вопрос о необходимости разобраться с этой ситуации не раз звучал на различных собраниях, конференциях и заседаниях Государственный думы. Эксперты указывают на несовершенность судебной и правоохранительных систем, которые действуют, как единый орган власти. А ведь по закону они отделены друг от друга.

С ЧЕМ ЭТО СВЯЗАНО?

Ростовский юрист с многолетним стажем высказал свое мнение, почему в Ростовской области, как и по всей России, процент оправдательных приговоров находится на таком низком уровне. В разговоре с корреспондентом "Комсомольской правды"-Ростов он признался, что хотел бы остаться инкогнито, так как его слова якобы могут негативно отразиться на профессиональной деятельности.

- На стадии рассмотрения заявления о преступлении следователи и дознаватели досконально не разбираются в обстоятельствах инцидента и принимают спешное решение - возбуждают уголовное дело, - считает собеседник.

- В последующем, если подозрение не подтвердится, прекратить уголовное преследование будет очень сложно. Опытные адвокаты в этом случае могут поставить вопрос об ущемлении прав человека. Если дело прекратят или оно развалится, могут наказать и следователя, и руководителя следственного подразделения, и даже прокурора.

ПРИГОВОР - КОПИЯ ОБВИНЕНИЯ

По мнению специалиста, суды, как правило, поддерживают позицию правоохранительных органов. Однако, как считает юрист, если бы высшие инстанции требовали от следователей строгого соблюдения закона при составления материалов, порочная практика "сырых" дел прекратилась бы почти сразу.

- Изменение показаний в суде практически не принимается. В основу приговора будут положены «доказательства», добытые в ходе предварительного следствия. Отказ подсудимого от своих показаний, изменений их свидетелями и потерпевшими суды обычно расценивают, как желание избежать уголовной ответственности, - считает ростовский юрист.

По его словам, даже в средствах массовой информации часто упоминают случаи, когда приговор полностью повторяет обвинительное заключения. Это говорит о том, что судьи слепо доверяют правоохранителям.

- Судьи разучились писать приговоры. При этом надо честно признаться и уголовное дело стали неоправданно объемными. Раньше обвинительное заключение следователи писали сжато и лаконично. Сегодня, туда «пихают» множество ненужной информации. Судьи повторяют эту ошибку, - так считает специалист.

По данным портала правовой статистики, за прошлый год в Ростовской области зарегистрировано более 61 тысячи преступлений. Правоохранители смогли установить только 23,3 тысячи лиц, которые их совершили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону по-новому будут сдавать экзамены на права

Рассказываем, как и когда (подробнее)